La cantante Demi Lovato ha revelado que incitó a su amigo Nick Jonas a apartarse de su ex Olivia Culpo. En una nueva entrevista para Billboard, Demi ha declarado que: "Es un hombre de unos 20 años y él es famoso, le gusta divertirse. Incluso mientras él estaba manteniendo una relación, yo le decía que se olvidara de todo eso, que él podía conseguir 'un rato divertido' con cualquiera que desease, solo hay que pensar en divertirse".

Parece que los consejos de la cantante no son muy buenos si estás viviendo una historia de amor, sin embargo, Nick le hizo caso y acabó su relación con Olivia en agosto de 2015. Aunque pueda parecer que Demi estaba celosa, simplemente no le gusta la modelo para su amigo. "Nick es una persona súper divertida, con gran sentido del humor. Yo quiero alguien para él que le haga feliz, que le haga reír", a la actriz, cantante y compositora estadounidense simplemente no le gustaba esa chica para su amigo.

A pesar de los rumores que se han lanzado en muchas ocasiones, que aseguraban que los actores de Camp Rock podían haber mantenido un romance en secreto, pero ambos aseguran que son solo amigos.