La opinión de Demi Lovato sobre el aborto genera mucha polémica

Hay temas que generan mucha polémica, y el aborto es uno de ellos…

Actualmente el Senado de Alabama ha aprobado una ley por la que se prohíbe el aborto incluso en casos de incesto y violación, una ley que ha dejado a la sociedad completamente dividida. Pero Demi Lovato lo tiene muy claro y la cantante ha querido pronunciarse.

A través de su Instagram Stories la cantante ha escrito un mensaje donde deja claro lo que piensa sobre esta ley: "Mi cuerpo, mis principios, mi vida, mi elección, no los tuyos".

Y si con esto no quedaba suficientemente claro que está completamente en contra respecto a esta ley, Demi escribía un mensaje mucho más largo donde se pronunciaba abiertamente: "Tanto si estás de acuerdo como si no, cada humano y en este caso las mujeres merecen el derecho de decidir por ellas mismas lo que quieren o lo que necesitan hacer con sus cuerpos. Esa decisión no la tomas tú. Especialmente cuando primero se les ha arrebatado su cuerpo (en el caso de las violaciones)".