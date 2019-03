La declaración de amor de Lauren Jauregui, Fifth Harmony, a su pareja

La cantante Lauren Jauregui, componente de Fifth Harmony, está atravesando una etapa de lo más dulce junto a su pareja, el rapero Ty Dolla $ign. La noticia de su noviazgo salía a la luz hace unos meses y parece ser que ahora su relación está ya muy consolidada.

Como prueba de este amor encontramos la preciosa declaración de amor que le hizo a su chico el pasado día de San Valentín a través de Instagram. Además, de la dedicatoria hizo una selección de algunas de sus mejores fotos juntos.

"Por decirlo de alguna manera, estoy enamorada de ti. Esto es solo un pequeño recordatorio del año en una colección de fotos limitadas a diez, pero el amor que siento hacia ti sí que es infinito. Me enseñas, me animas a seguir creciendo, me presentas desafíos, me elevas, me haces sentir a salvo, querida y segura de mí misma. Gracias por todo, mi amor", escribía la artista.

Por su parte, en el día más romántico del año, el rapero le regaló un bolso y unas zapatillas de Chanel junto a un desayuno que no va a olvidar Lauren nunca. Tal y como pudimos ver a través del vídeo que publicó en Instagram Stories en el que aparecía descendiendo las escaleras, cubiertas de pétalos de rosas, hasta la cocina. "Ahora mismo hay lágrimas resbalándome por la cara", decía Jauregui.