La decisión de la familia de Álex Casademunt tras su muerte

El pasado 2 de marzo el panorama social queda consternado tras conocerse que Álex Casademunt había fallecido a los 39 años de forma trágica en un accidente de tráfico en la localidad barcelonesa de Mataró tras colisionar su coche con un autobús urbano.

Una triste noticia que dejaba a su familia, amigos, compañeros de 'Operación Triunfo' y fans completamente rotos de dolor. Unos momentos tan terribles para la familia donde contaron con el apoyo de los que fueron sus compañeros de academia como David Bustamante, Chenoa, David Bisbal, Rosa, Manu Tenorio, Gisela, Verónica Romero, y demás, que no dudaron en viajar hasta allí para acompañar a la familia durante el velatorio del cantante.

Una tristeza de la que familia intenta reponerse, pero el dolor es tan profundo que, según informa Semana en exclusiva, la familia del cantante ha tomado una importante decisión…

El artista se encontraba ultimando los detalles para lanzar un nuevo single, pero su repentina muerte dejó parados todos estos planes y ahora la discográfica del artista ha preferido que sea la familia la que tome la última decisión sobre este lanzamiento.

Pero, según informa el citado medio, el dolor de la familia es tan inmenso en estos momentos que de momento ha decidido paralizarlo todo. Desde la discográfica, Sonogrand Music, aseguran que en la familia "quieren estar fuertes para vivir ese momento con ilusión".

Un single que podría ser un homenaje póstumo para Casademunt, y que según cuentan, grabó junto a su hermano Joan.

Hace semanas, David Bustamante visitaba el plató de 'El Hormiguero' y también se pronunciaba sobre los rumores que circulaban que aseguraban que su relación con Álex Casademunt no era tan buena como él hizo ver ya que muchos se sorprendieron de que Bustamante no incluyese a Álex en la grabación de su disco 'Bustamante, 20 años y un destino' para interpretar de nuevo juntos la nueva versión de la que siempre será la canción de ambos.

"A él le ofrecieron mucho dinero por meter mierda y fíjate si es amigo, que no quiso. Me duele mucho, quedaban cosas por hacer pero no pudieron ser. Ni por mucho dinero se puede meter mierda entre dos personas que se querían", revelaba el cantante Pablo Motos sobre el supuesto enfado de Álex por no haber contado con él en la reedición de 'Dos hombres y un destino', unos rumores que según las palabras del artista cántabro, eran totalmente falsos.

