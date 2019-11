David Lafuente, ex integrante del famoso grupo musical Auryn, anunciaba hace unos días que era gay y presentaba a su novio con una bonita publicación. Algo, tras lo cual sus seguidores se han volcado con él, aplaudiendo su valentía, y le han mandado todo su cariño y apoyo, por lo que el cantante ha querido agradecerles tanto amor.

David Lafuente | Gtres

"Cualquier guerra interior en tu alma, es la que te hará preso de tus caídas. Ganar la batalla lleva tiempo, constancia, lucha, fuerza, destreza y armaduras. Suerte la mía que ahora tengo el kit completo. Gracias por la infinidad de mensajes preciosos que no dejo de recibir, porque aún queda mucho camino por hacer y muchas batallas, me alegra haber hecho feliz a mucha gente y ayudar desde mi propia fuerza, aunque hoy en día no debería ser noticia que uno ame a quien le dé la gana", ha escrito emocionado.

Ahora David ya puede presumir de su chico cuando quiera y también de su bonita relación sin tener que ocultarse más. ¡Qué bonito!

