David Guetta sale con una modelo 25 años más joven que él, Jessica Ledon

David Guetta, considerado como el mejor dj del mundo, ha vuelto a enamorarse. El francés, separado de su mujer desde el año pasado tras más de 20 años de matrimonio y dos hijos en común, está saliendo con Jessica Ledon, una modelo de 22 años. De momento, la noticia no ha sido confirmada por ninguno de los dos.

Según ha confirmado The New York Post, el pinchadiscos, que acaba de publicar disco después de tres años, y su nueva novia "eran amigos y se conocen desde hace dos años y medio", aunque "ella no ha empezado a salir con él hasta ahora", ha asegurado una fuente cercana.

Por su parte, su representante se ha limitado a enviar un comunicado en el que resume las fechas del tour del dj y cuenta su trabajo para UNICEF. ¿Quiere esto decir que quien calla, otorga?