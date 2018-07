David Bustamante habla sobre el grupo de WhatsApp de 'Operación Triunfo': "Están los que quieren estar y punto"

Hace unos días, Chenoa acudió a El Hormiguero para presentar su nuevo disco y Pablo Motos consiguió indagar en su móvil para cotillear el grupo de WhatsApp de Operación Triunfo. Tras esto, Natalia confesó que "estamos todos menos dos… Y no digo más", unas palabras que han causado todo un revuelo mediático.

Ahora, David Bustamante ha hablado con Ecoteuve y ha confirmado que él sí que está en el chat. Sin embargo, el extriunfito no ha querido desvelar los nombres de sus compis ausentes porque "luego se empiezan a hacer especulaciones sobre si hay conflicto o si nos llevamos bien o nos llevamos mal". Y ha afirmado rotundamente: "Están los que quieren estar y punto". ¡Mamma mía!

Ecoteuve también le ha preguntado acerca del posible reencuentro de los 16 concursantes que Motos propuso en su programa: "Nosotros lo hacemos, pero en privado, no lo hacemos público. A Pablo Motos le gustaría, pero hay que tener en cuenta que de esto hace ya 15 años y cada uno tiene su carrera y su vida hecha. Volver atrás... ¿Para qué?", ha explicado de modo rotundo.

El cantante afirma que él no reniega nunca de nada y no se cierra a nada, pero "ahora estamos a otras cosas": "No nos vemos todos los días, no somos una pandilla, pero sí somos una familia porque formamos un vínculo muy grande en un momento que nos cambió la vida a todos". ¡Y tanto!