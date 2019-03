David Bustamante por fin se quita la camiseta durante sus vacaciones en Ibiza

Si David Bustamante quería rememorar aquellos veranos en los que trabajaba bajo el sol en la construcción, lo ha conseguido. Y es que el cantante cántabro luce un moreno albañil en toda regla. Este peculiar bronceado es el resultado de haberse pasado su primera semana de vacaciones sin quitarse la camiseta ni un segundo, ni siquiera para bañarse en el mar.

Y cuál es la razón, os preguntaréis. Pues ni quemaduras, ni heridas o cualquier otro motivo que la hiciese necesaria, sino que el cantante asturiano no quería enseñar lo que un día fueron unos abdominales de infarto. Aunque ya anunció que este año no iba a lucir cuerpazo, Bustamante ha preferido ocultar su 'fofisanismo' bajo el algodón. Aun así ha llegado un momento en el que ya no ha podido aguantarlo más y por fin ha dejado la camiseta bajo la sombrilla.

A pesar de haber perdido sus abdominales, David se encuentra feliz en Ibiza disfrutando de sus tradicionales vacaciones familiares. Allí se lo está pasando en grande junto a su hija Daniella y su mujer, Paula Echevarría, con la que dentro de unos días celebrará su noveno aniversario de boda.