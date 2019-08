David Bisbal acaba de anunciar en redes que está inmerso en la grabación de su octavo disco y pronto se lanzará otro single que forma parte de una colaboración. El cantante se encuentra muy centrado en su carrera profesional y tras el exitazo que tuvo su último hit 'Bésame' junto a Juan Magán, todos sus seguidores están muy expectantes sobre cómo será el estilo de su próxima canción, tal y como explicaba en su vídeo de Instagram: "Creo que un disco tiene que tener bastantes diferencias y respiraciones que le den la variedad que necesita. Será otra colaboración y espero que a la gente le guste mucho".

Un vídeo que ha tenido muchos comentarios positivos por parte de sus fans, los cuales no pueden estar más contentos del cambio que está dando David en su carrera musical, aunque es un cambio que no ha gustado a todos sus followers.

Y es que una de las seguidoras del cantante publicó un comentario que no gustó nada al artista: "Que hartura. Al final monta algún dúo porque da la sensación de que no eres capaz de tener éxito por ti solo ¿Donde quedó el Bisbal de Bulería con esas coreografías y esa espontaneidad? Qué lástima, con lo fan tuya que yo he sido, te están aconsejando mal. Tú sabrás lo que haces", un mensaje que horas después fue eliminado del post.

David ha estallado con ese comentario y no ha dudado en responder a la usuaria de Instagram: "Tu opinión es muy respetable, pero en este caso la opinión ha sido como un regaño, como si te lo dijera tu tía Manoli y tú a mi no me conoces de nada", ha contestado Bisbal muy tajante, y ha querido añadir: "Tengo que decir que no soy un artista difícil, es más, me gusta mucho dejarme aconsejar porque creo que es como mejor se aprende. Lo que no me gusta es que la gente se crea que da consejos cuando en realidad está regañando a otra persona que no la conoce. Prueba a dejar tu opinión sin regañar, a ver cómo te va. Sigue este consejo que también es positivo", ha terminado diciendo.

Sus fans al ver este pequeño enfado de Bisbal se han lanzado a escribirle comentarios de mucho apoyo y cariño y han dejado ver lo mucho que les gusta su música: "Has sido, eres y serás el mejor artista que he conocido...En cada trabajo te dejas el alma y cada año tienes más calidad y gusto cantando...Gracias por regalarnos tu música”, escribía un fan en la publicación.

