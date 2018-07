David Bisbal y Rosanna Zanetti, locos por el deporte de riesgo

David Bisbal se encuentra en un gran momento profesional y personal. Su relación con Rosanna Zanetti no puede ir mejor y además está grabando su nuevo disco que saldrá a finales de año "con un sonido más electrónico que orgánico y totalmente diferente", declaró en una rueda de prensa reciente.

El cantante, que se encuentra en España con su novia, ha aprovechado unos días de descanso en Madrid, entre compromiso y compromiso, para escaparse a la sierra para practicar uno de los últimos deportes al que se ha vuelto adicto, la escalada. En su perfil de Facebook, el artista ha compartido varias imágenes donde podemos ver que no le tiene miedo a la altura. Pero la actriz no se ha quedado atrás y también se ha atrevido a subir la montaña.

Además de por su espíritu aventurero, el almeriense ha sido noticia por su participación en el reencuentro de la primera generación de Operación Triunfo: "No tengo muchos detalles, por ahora no hay mucho que comentar. No sé si estaré aún, pero supongo que sí", ha declarado sobre el posible concierto que darán donde Juan Camus ya ha confirmado que no estará.