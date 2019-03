David Bisbal revoluciona Twitter cantando en japonés 'Oye el boom'

David Bisbal se ha convertido en un tema viral de Twitter. Recientemente una usuaria de esta red social ha compartido un audio de él cantando en japonés que ha revolucionado la citada red social. La canción en cuestión es 'Oye el boom', uno de sus temas del disco que publicó en 2007.

El exconcursante de 'Operación Triunfo' llegó a promocionarse en el mercado asiático después de haberse recorrido Latinoamerica con su Premonición Tour en el año 2008. Allí en Japón, el almeriense, grabó con el cantante Hiromi Go un tema que después propició la grabación de 'Oye el boom' en japonés.

Y es que no hay duda de que el artista almeriense es uno de nuestros cantantes más internacionales. Bisbal ha colaborado con artistas de la talla de Juan Gabriel, Rihanna o Miley Cyrus cantando en inglés, pero al parecer no se quedó solo ahí. El vídeo que ha publicado la usuaria de Twitter es un auténtico tesoro, resulta tan curioso que es imposible no darle al play y escucharlo. Tanto así que ya cuenta con más de 300.000 reproducciones y más de 15.000 me gustas. ¡Dale al play!