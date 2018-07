David Bisbal o Naím Thomas podrían ser los triunfitos que no forman parte del grupo de WhatsApp

Pablo Motos consiguió meter las narices en el móvil de Chenoa cuando ésta acudió a 'El Hormiguero' para presentar su último disco, 'Soy Humana'. Gracias a la indiscreción del presentador pudimos ver que la primera edición de Operación Triunfo comparte un grupo de WhatsApp. Ahora, Natalia ha revelado que no todos están dentro: "Estamos todos menos dos…Y no digo más". Con estas palabras la curiosidad por saber quiénes no están aumenta. ¿Quiénes se habrán quedado fuera?

Rosa mandó una nota de voz a Motos y Nuria Fergó, Alex Casademunt, Gisela, Geno, Juan Camus y Javián también mandaron mensajes durante el programa, Natalia ha dejado claro en su entrevista que también forma parte del grupo, Bustamante siempre se ha mostrado unido a sus compañeros, solo queda fuera David Bisbal, Naím Thomas, Verónica Romero, Mireia, Manu Tenorio y Alejandro Parreño.

Pero hace tres años hubo una reunión pública donde Manu Tenorio y Alejandro Parreño no faltaron. Sólo queda Bisbal, Naím Thomas, Mireia y Verónica. Debido a la ajetreada vida del intérprete de ‘Diez mil maneras’ hace prever que no está en el grupo. Sin embargo, Chenoa ha matizado las declaraciones de Natalia: "A veces entramos y salimos unos y otros durante un tiempo, y luego Rosa y Gisela, que son las administradoras, nos vuelven a meter. No es que falten dos porque nunca han estado, es porque se han ido entrando y saliendo".