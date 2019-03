David Bisbal habla después de haber sido dado por muerto en Twitter

El otro día Twitter nos dio uno de esos sustos con los que se nos para el corazón de vez en cuando. David Bisbal escribió en un post una de las frases de la canción 'Hello' de Adele, "Hello, i’ts me, hello from the other side" ("Hola, soy yo, hola desde el más allá"), por lo que sus seguidores comenzaron a bromear con su posible fallecimiento a través del hashtag #DEPBisbal.

Muchos siguieron la broma y a otros les pareció de muy mal gusto, sin embargo, el cantante aún no se había pronunciado acerca del suceso. Ahora, el portal Chance ha tenido una conversación con David en la que ha hecho sus primeras declaraciones sobre su falsa muerte: "No pasa nada, me da igual", comentó de forma escueta.

Por sus escasas palabras, parece ser que Bisbal no le dio ninguna importancia, aunque no se cortó a la hora de hablar del amor hacia su tierra, Almería, y de sus próximos proyectos: "Mi trabajo es muy duro y mi tierra siempre me da esa energía que necesito. Tenemos un disco pendiente que saldrá a finales de año, estoy viajando mucho y haciendo un tour de composición y reuniéndome con muchísimos compositores. Estaré en EEUU", explicó.