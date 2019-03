David Bisbal le envía un mensaje a sus exnovias

El pasado 30 de septiembre, David Bisbal ofreció un espectacular concierto en Madrid. A pesar de la polémica que le había sacudido en los últimos días después de que Chenoa publicase la pasada semana su primer libro autobiográfico 'Defectos perfectos' donde hablaba sin tapujos sobre su ruptura con el cantante almeriense, Bisbal subió al escenario cargado de energía.

Tan inspirado estaba el cantante que antes de empezar a entonar su tema 'Lo tenga o no' decidió enviar un mensaje a todas sus exnovias.

"Estaba yo en un momento de mi vida que no sabía... estaba perdido sin encontrar el amor. No había encontrado aún ninguna mujer que me llenara y me cuidara en mis últimos días... Y me puse en contacto con mi gran amiga y compositora Vega (de OT) y le dije: 'Necesito una canción'. Y poco después llegó Rosanna y la canción cobró sentido. Por eso se la dedico", expresó Bisbal antes de ponerse a interpretar su famoso tema.

¿Qué pensarán de esto Chenoa o la madre de su hija Elena Tablada?