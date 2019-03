David Bisbal cambia de gustos: quiere que su proxima novia sea "discreta"

La noticia de separación entre David Bisbal y Elena Tablada pilló a todo el mundo por sorpresa. A pesar de asegurar que su ruptura era “de mutuo acuerdo” lo cierto es que estos dos jóvenes han terminado como el Rosario de la Aurora.

Guerras familiares y problemas por la manutención de la hija que tienen en común, Ella, son algunos de los hechos que han provocado que el mal rollito entre ellos sea más que evidente. Ahora, tras ocho meses separados, David sigue sin estar “preparado para tener una relación”, pero tiene muy claro como quiere que sea su próxima conquista. “Primero quiero dejar pasar el tiempo, aunque si tuviera la oportunidad de elegir, discreción al máximo, eso es lo que a mí me gusta", contaba el artista a los medios en Ciudad de México.

Pero no todo quedó ahí. Cuando le preguntaron por la madre de su hija Ella, David fue rotundo: "siempre he sido muy discreto en esas cosas de mi vida y no quiero hacer de esto un debate de medios del corazón, de los que siempre he tratado un poco de alejarme.” ¿Querrá decir con esto que Elena no lo era?

Unas declaraciones que demuestran que David aún no tiene ninguna persona a su lado, pero en las que queda más que evidente cómo quiere que sea su próxima mujer. Y parece que su intención es que no se parezca en absoluto a su ex…