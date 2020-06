Danna Paola ha querido salir al paso de los rumores que la relacionan con Sebastián Yatra tras su ruptura con Tini Stoessel. Unos rumores que ella misma alimentó en su día cuando al comenzar las habladurías utilizó su canción 'Mala fama' para asegurar que sí que se había ido con el colombiano.

Ahora ha vuelto a tirar de su música para dejar claro en qué estado se encuentra su corazón. La cantante y actriz ha lanzado su tema 'Sola', y en su letra podemos escuchar: "¿Para qué enamorarse? Eso es cosa de ayer. No me sobran horas para darte, ni tengo razones para esperarte. No me hables de amor, ya no tengo ganas. Estoy mejor sola, nadie me controla. Sola con mi sombra, prefiero estar sola".

Y es que en los últimos tiempos no solo la han relacionado con este artista sino también con otros como Ozuna o con el futbolista Neymar. De ahí que la periodista Pati Chapoy, a la que hace un guiño en esta canción, le sugiriera que su tema debería llamarse así, 'Sola'.