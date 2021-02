Danna Paola relata como varios hombres la drogaron e intentaron abusar de ella en Madrid

Danna Paola probablemente se encuentre en uno de sus mejores momentos de su carrera musical después del estreno de su último álbum, aunque hace unos meses ya sorprendió con la canción que sacó junto a su amiga Aitana y en la que ambas mostraron su novedoso cambio de look.

Hace unos días la cantante concedía una entrevista y para sorpresa de muchos confesó el fatídico episodio que vivió una noche que salió junto a un amigo mientras se encontraba en Madrid rodando la primera temporada de 'Élite'. "Me pasaron cosas horribles en Madrid en la primera temporada. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir a la calle, salir a las cuatro de la mañana, caminar y sin que me pasara nada, no sentirme insegura, pero un día pasó, eso es una experiencia muy loca", relataba la actriz antes de contar lo sucedido.

"Fui a cenar con un amigo que llegaba de México y al día siguiente yo tenía llamado a las ocho de la mañana para grabar 'Elite'. Entonces nos fuimos a un lugar muy cool de Madrid que era un restaurante y a las diez de la noche se abría y ponían un dj y era latino", explicaba la cantante. Durante la cena se encontró con un grupo de latinos que les llamó la atención y con el paso de los minutos comenzaron a entablar una conversación.

"De repente me dice (refiriéndose a uno de los hombres), '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar suelo y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", confesaba poco antes de explicar que a consecuencia de que la drogaran tuvo que pasar la noche en el hospital a pesar de no tener graves complicaciones.

Por otro lado, la actriz también ha hablado de lo mucho que sufrió después de que una empresa dedicada a productos para el pelo le llamaran gorda después de rodar el anuncio. Esto provocó que se inspirara para escribir una de sus últimas canciones 'Me, Myself', y es que durante estos últimos años a través de sus redes sociales y sus canciones ha querido visibilizar el daño que pueden hacer ciertos comentarios en chicas tan jóvenes.