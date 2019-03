Danielle Campbell pone paz entre Louis Tomlinson y Briana Jungwirth

En el programa de televisión Entertainment Tonight

"Tiene unos padres maravillosos, eso no hay quien lo ponga en duda". Con estas palabras Danielle Campbell rompe su silencio sobre la tensa relación entre su novio, Louis Tomlinson, y Briana Jungwirth debido a la educación de su hijo en común, Freddie. La diseñadora no le ha puesto las cosas fáciles al cantante para poder ver al pequeño después de que éste comenzase a salir con Campbell. A pesar de ello, en la entrevista que la actriz ha concedido a Entertainment Tonight ha tenido solo buenas palabras para la ex del artista.