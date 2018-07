Danielle Campbell, la novia de Louis Tomlinson, rompe a llorar después de haberse filtrado su topless

Danielle Campbell ha explotado después de ver todas las mofas que ha habido en la red sobre su topless. Los internautas no han juzgado sus atributos sino más bien la actitud de su chico, Louis Tomlinson, ante ellos. Muchos tuiteros han considero que el cantante no estaba muy interesado en los pechos de Campbell. ¡Hay algunos que no pasan ni una!

La actriz no ha podido evitar emocionarse y derramar algunas lágrimas después de ver todo el revuelo causado por lo que debería ser considerado un acto natural. Muchas son las que van a la playa y deciden prescindir de la parte de arriba de su bikini y el mundo sigue girando. ¡Seguro que la próxima vez la chica se piensa dos veces dejar al aire sus bubis!

Lo cierto es que desde comenzaron su relación, Louis Tomlinson y Danielle Campbell, han sido observados con lupa todos sus pasos. En primer lugar tuvieron que enfrentar a la ex del artista, Briana Jungwirth, que se negaba a que Danielle estuviese con su hijo, luego los fans de Louis creyeron que su Danielle le había sido infiel y ahora los crueles comentarios sobre su topless. ¡Después de la tormenta viene la calma!