Danielle Campbell, criticada en Twitter por un vídeo en el que sale cantando una canción de su novio Louis Tomlinson

LOS FANS DEL CANTANTE CREEN QUE SE APROVECHA DE SU FAMA

Danielle Campbell y Louis Tomlinson mantienen una relación de amor un poco tormentosa. La culpa no es de ninguno de los dos, sino de los fans del miembro de One Direction que aprovechan cualquier situación para criticar a la actriz estadounidense. Desde que formalizaron su noviazgo hace unos meses, son muchos los que no terminan de creer en esta relación y piensan que se trata de un montaje para ganar dinero.