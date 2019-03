Daniella Monet, ¿la nueva conquista de Harry Styles de One Direction?

Hacía mucho que Harry Styles no era pillado con una nueva conquista, hasta ahora. El cantante de One Direction ha sido cazado con una chica, Daniella Monet. Una noticia que ha revolucionado las redes sociales y más aún a sus fans que quieren a Harry todo para ell@s.

Harry y Daniella fueron fotografiados llegando juntos al concierto de Coldplay. Más tarde la pareja fue pillada de nuevo llegando al Ace Hotel, acudiendo a un evento exclusivo de Coldplay.

Lo que sí sabemos es que la que podría ser la nueva chica de Harry tiene 25 años, es actriz y fan indiscutible de One Direction. Así lo dejaba claro el pasado 13 de septiembre publicando en las redes lo bien que se lo había pasado en el concierto de 1D en el Estadio Rose Bowl: "Realmente me he divertido mucho en el concierto de @onedirection", comentaba.