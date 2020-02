Dani Martín acaba de lanzar nuevo trabajo. Y no sólo eso, sino que además se ha tatuado un pene. Tanto una cosa como otra ha gustado y disgustado a sus seguidores, y así se lo hacían saber a través de las redes sociales.

No muy dado a contestar a este tipo de comentarios, ha sorprendido que el cantante se mostrara tan tajante cuando le han dicho: "¡Vuelve Dani! Me parece bien que hagas lo q te dé la gana, a los adolescentes les flipa la canción. A los de tu edad y que te llevamos toda la vida siguiendo no. Este tipo de bobadas (tatuaje obsceno) a los 25 vale, a nuestra edad no. Sigue tu rumbo".

A lo que el artista ha respondido: "Hola, te aseguro que hago y he hecho lo que me apetece, tal vez el sentido del humor salve la vida, tal vez reírse de uno mismo y no ser tan solemne y creerse tan importante nos haga sonreír y disfrutar. Yo no soy perfecto, ni hago lo que los demás quieren".

Y para rematar ha continuado: "Hago y he hecho lo que me apetece... Yo no soy perfecto, ni hago lo que los demás quieren, no he venido a este mundo a agradar, ni a caer bien, hago lo que me sale, este disco me ha salido del corazón, tatuarme un pene me ha salido del corazón".

Seguro que te interesa...

Así es el pene que se ha tatuado Dani Martín