Dani Martín revela cuál es su mayor complejo físico: "Soy imperfecto"

Desde hace ya un tiempo el cantante Dani Martín está usando sus redes sociales para abrirse en canal ante todos sus seguidores. Hace unos meses enseñaba a todos sus seguidores cómo había mejorado su cara de la rosácea, la afección de la piel que sufre desde hace años, e incluso mostró una carta dirigida a su hermana, fallecida en 2009 a causa de un infarto cerebral.

Pero esto no es todo, el que fuera vocalista de 'El canto del loco' también confesó, durante un viaje en avión, que acude al psiquiatra: "Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas. Donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas".

Su mayor complejo

Ahora, Dani Martín ha querido sincerarse una vez más y revelar ante sus casi 900.000 seguidores cuál es su mayor complejo: "Hoy me apetece contaros que toda mi vida he estado lleno de complejos".

"Nunca me ha gustado mi cuerpo, sobre todo mi pecho; me he juzgado siempre y me he exigido al máximo. Soy imperfecto, soy esto y hoy me gusta. Mucha gente creerá: ¿pero éste que lo tiene todo cómo puede tener complejos? Pues los he tenido y los sigo teniendo, cada vez menos", decía junto a una foto en la que aparece sin camista.

"Me apetecía enseñaros mis tetitas de cabritilla, así las he llamado yo siempre. Instagram, ¿por qué censuráis las tetitas de las chicas y las mias no? Vivan las personas, y que sean como quieran ser y como son. Un beso, cero moralina, me sale del corazón enseñar esto! Salud y amor a todos y todas!", finalizaba.

