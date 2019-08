Dani Martín ha sorprendido a sus seguidores con una curiosa y bonita proposición, y es que el cantante ha pedido a sus fans que a partir de ahora se comuniquen con él mediante cartas.

Dani, ha resultado ser todo un romántico, por lo que no ha podido evitar emocionarse al recibir la carta de una pequeña fan llamada Julia, que es en parte la responsable de esta idea. "Hola a todos. Hoy estoy muy contento. He recibido una carta. No sé si todo el mundo sabe qué es una carta. Pero hay gente que sigue mandando cartas y me parece precioso", confesaba en un vídeo que ha colgado en su Instagram.

Lejos de esa imagen de chico duro que siempre ha intentado transmitir, el ex vocalista de 'El canto del Loco' ha resultado ser de lo más tierno, aunque el propio paso del tiempo ha ido influyendo en su aspecto, y es que ahora Dani luce un aire mucho más maduro.

Rodeados de tecnología, ciertos detalles como transmitir los sentimientos a través del papel han quedado bastante olvidados, motivo por el cual al cantante le ha parecido un gesto precioso.

"Se me ha ocurrido la idea de que a partir de ahora me empecéis a enviar cartas (los que queráis) y me contéis cosas. Me hagáis preguntas sobre el disco. Que me sugiráis nombres del disco, gira, canciones y lo que os dé la gana", pedía Dani a sus seguidores.

"Y a todos los que escribáis, os responderé también vía carta!!!! Puercoespín Producciones, apartado de correos 32, 28110 Algete (Madrid)", les ha asegurado.

Así que, si siempre has querido decirle algo al cantante, ¡este es tu momento!