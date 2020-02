Dani Martín tuvo que hacer frente en 2009, al que sin duda ha sido, uno de los momentos más duros de su vida: la repentina muerte de su hermana Miriam a los 34 años de edad. Un trágico episodio que lo ha marcado para siempre.

Y once años después, el cantante ha querido dedicarle a su hermana una preciosa balada, 'Cómo me gustaría contarte'. Una canción a capella teñida de nostalgia recordando todas aquellas cosas que le habría encantado hacer con ella: "Cómo me gustaría contarte. Dónde habré guardado los besos, esos que te quise dar. Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar. Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar. Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar… CÓMO ME GUSTARÍA CONTARTE…".

Un tema que ha con seguido despertar el lado más sentimental de todos sus seguidores, que no han dudado en brindarle su apoyo al artista de 43 años: "Es una canción muy especial", "Llega hasta los huesos", "No puede ser más mágico todo lo que haces por ella".

Esta no es la primera vez que Dani escribe un homenaje a su hermana, como ya pudimos comprobar durante el concierto de Alejandro Sanz, donde el intérprete madrileño no dudó en aprovechar el escenario para echar el grito al cielo en recuerdo a Miriam.

