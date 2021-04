Dani Martín enseña cómo ha mejorado su cara de la rosácea

En octubre de 2019 Dani Martín utilizaba sus redes sociales para compartir con sus seguidores el problema que padece en la piel, el cantante sufre rosácea.

Un problema que mostraba de forma muy natural publicando un selfie de su cara donde se podía apreciar los problemas que esta le generan en la piel: "Se llama Rosácea lo que tengo, sí, no, no estoy enfermo, de la cabeza un poco, mi piel es así. Así es caballero! El hígado? Bien muy bien! Los riñones? Genial señora. Y los suyos? Pues ya estamos todos bien! Vengaaaaa feliz día!! Vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante, solo son granos y vienen y van! También vaya por delante mi ironía con sentido del humor en el discurso, viva la rosácea!! Pueden llamarme Dani pig", escribía el artista junto a este post que era muy aplaudido por todos sus seguidores.

Ahora, meses después, y tras ser constante con un tratamiento, como él mismo ha explicado, Dani Martín ha mostrado la mejoría en su cara.

"Hola a todos: ni soy médico, ni sé de esto de manera 'pro', sólo os cuento mi vivencia. Hace unos meses os mostraba una foto hablándoos de mi rosácea. La rosácea tiene tratamiento, solo hay que estar encima y tratarla cuanto antes, no somos raros ni nos pasa nada malo, sólo tenemos la piel más sensible". Y continúa: "A día de hoy, existen un montón de tratamientos que hacen mejorar a cada tipo de piel. Es un poco latoso pero como veis mi rosácea ha disminuido debido a los tratamientos que no dejo de hacer. Más higiene facial, no exponerme al sol sin protección, reducir con tratamiento nuestra glándula sebácea, etc. Pero, sobre todo, estar encima para que no nos gane la batalla. Seguimos mejorando. Espero que podamos ayudarnos entre todos los que vivimos este pequeño inconveniente que a veces nos hace sentirnos un poco raros de cara a la gente. Besos rosas!!!".

Un post que ha provocado un montón de reacciones: Vega, Mario Vaquerizo, Arancha de Benito, Ariadne Artiles, Sara Carbonero… Han sido muchos los que han querido reaccionar ante esta publicación por parte del artista.

Después de cuatro años, el artista regresaba al panorama musical con su disco 'Lo que me dé la gana' donde cuenta con colaboraciones con Joaquín Sabina, Juanes… un disco muy esperado que ocupó durante varias semanas el número 1.

