Cyndi Lauper sí sabe cómo animar un retraso aereo

Miles de españoles preparan ya ansiosos sus escapadas de Semana Santa, pero para disgusto de muchos parece que los trabajadores de AENA no dejarán que muchos tengan un buen viaje. Cancelaciones, retrasos, largas esperas,... ¿Qué puede hacer que uno cambie su mal humor en esta situación? Pues tener como compañera de vuelo a la veterana cantante Cyndi Lauper.

En pleno aeroparque, cuando parecía que el caos se iba a apoderar del ambiente, Lauper se hace con el micro de llamada a pasajeros y se arranca con uno de sus hits, 'Girls just want to have fun', a capela. Sus compañeros de viaje comenzaron a animarla y acompañaron a la cantante a la hora de hacer los coros del estribillo... ¡Toda una fiesta improvisada!

Lo triste de esto es que estamos seguros que pocas celebrities se prestarían a animar esas horas de aburrimiento y desesperación como a hecho la neoyorkina. Está claro que las nuevas estrellas del pop deberían aprender mucho de las veteranas divas de la canción .