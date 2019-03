Curricé: "Lo más loco que han hecho mis fans fue regalarme un hámster"

ENTREVISTA EN CELEBRITIES.ES

Curricé nos cuenta en la entrevista el regalo más raro que le han hecho unos fans, en este caso fue un hámster. El youtuber nos hace reír cuando nos cuenta la anécdota: "Lo más loco que han hecho mis fans fue que me regalaron un hámster. Me dieron una caja y la moví y me dijeron que lo que había dentro un hámster. Luego me dieron la jaula y la comida y todo, y sigue vivo".