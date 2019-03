Las cualidades de Sophie Turner con las que ha conquistado el corazón de Joe Jonas

La relación de Sophie Turner y Joe Jonas está basada en la complicidad, y a juzgar por las veces que les hemos visto juntos, se entienden a la perfección. La pareja ha avanzado a pasos agigantados y se han convertido en una relación muy estable en poco tiempo, según se ha podido conocer a través de fuentes cercanas a la pareja.

"Sophie y Joe se conocieron a través de amigos que tienen en común y llevan saliendo cerca de dos meses. Los dos sienten que se complementan a la perfección, el magnetismo que existe entre ellos es evidente y además se lo pasan en grande cuando están juntos, como cuando decidieron pasar Acción de Gracias en Mammoth Lake (California) los dos solos", informaba una fuente anónima al programa televisivo 'Entertainment Tonight'.

Podemos confirmar esta complicidad que les une por las diferentes apariciones conjuntas que han hecho desde que les vimos por primera vez en la entrega de premios de los MTV Europe Music Awards en Holanda. La última ocasión ha sido en la cuenta de Instagram de su hermano, Nick Jonas, en una boda a la que asistieron y donde Joe fue acompañado de su novia. Nick no paró de compartir vídeos del evento en los que se podía ver la buena pareja que hacen Joe y Sophie.

Además, una fuente ha comentado a The New York Post que: "Joe está encantado con Sophie, porque gana su propio dinero y es totalmente autónoma en ese sentido. Una de las cosas que más le gustan de ella es que no le deja pagar todo el tiempo, a diferencia de muchas de las otras chicas con las que ha estado. Ella insiste siempre en pagarse sus viajes en avión de su bolsillo cuando él le pide que vaya a verlo y se ofrece a abonarle el importe". El informante añadió: "A Joe también le fascina su inteligencia y su atractivo físico".

Al parecer, según ha comentado Joe a sus amigos, Sophie tiene algo especial que no ha encontrado en otras chicas con las que ha estado, y que lo sintió desde el primer momento en que la vio. El amor que hay entre ellos es más que evidente, y todo indica que esta relación tiene una larga vida por delante.