Cruz Beckham se estrena en el mundo de la música con 'If every day was Christmas'

Desde hace meses, David y Victoria Beckham nos han ido demostrando a través de sus redes sociales que su hijo Cruz es un auténtico artista. Y es que mientras Brooklyn se ha lanzado al mundo de la fotografía, Romeo ya posa como modelo y Harper ha demostrado grandes dotes como pintora, Cruz ha decidido convertirse en la estrella musical de la familia.

Con tan solo 11 años, Cruz ha comenzado su andadura en el mundo de la música ni más ni menos que de la mano del mánager de Justin Bieber.

Este pasado 6 de septiembre era un gran día para el hijo de David y Victoria, su primer single 'If every day was Christmas' veía la luz. Tal era la emoción de Cruz que como podemos observar en el vídeo que ha publicado en su Instagram su reacción al escucharse por primera vez en la radio es de máxima emoción.

Una canción de lo más solidaria, todos los beneficios que se obtengan irán destinados a una causa social. Por su parte, Cruz ha decidido donar lo recaudado a 'Global's Make Some Noise', una fundación que ayuda a los jóvenes que sufren algún tipo de enfermedad o viven en la pobreza.