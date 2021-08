Críticas a Madonna por el uso de excesivo de Photoshop en las fotos de su 63 cumpleaños

Madonna, la reina del pop, ya ha cumplido 63 años, más de la mitad de una vida. La cantante se ha convertido en toda una leyenda con éxitos como 'Like a Prayer' o 'Vogue'. El enclave para celebrar su cumpleaños ha sido Italia, concretamente en unas catacumbas, un lugar a la altura de la extravagante diva. "Under the spell of the Byzantine Empire" (bajo el embrujo del imperio bizantino), ha escrito la artista junto al post de las imágenes de su aniversario de vida, en el que ha logrado reunir a todos sus hijos: Lourdes León (24), Rocco Ritchie (21) , David Banda (15), Mercy James (15), y las gemelas Stella y Esther (8).

En las imágenes se aprecia a la familia y a los amigos divirtiéndose en la gran fiesta en honor a la vocalista, incluso ella ha publicado un storie de sus pies sin zapatos en el que ha escrito 'Dancing feet' (pies bailarines), para resaltar lo mucho que han disfrutado. Sin embargo, sus seguidores se han quedado impactados con las fotos, no solo por la innovadora fiesta, si no también porque la reina del pop no luce ninguna arruga en la cara, ni parece que haya cumplido 63 años. Sus seguidores la han acusado de hacer uso excesivo de la herramienta de edición Photoshop y han tachado de patética su actitud.

Como el título de la canción más sonada del grupo Pol 3.14, 'Jóvenes eternamente', Madonna trata de seguir esta convicción hasta los extremos. Aparte de la edición de las imágenes, expertos afirman que la diva se habría realizado numerosos retoques estéticos. Además, hace unos meses estuvo envuelta en una polémica con una joven tiktoker, Amelia M.Goldie. La cantante utilizó sin permiso la foto del cuerpo de la joven e implantó su cara, usando esta foto para promocionar su álbum.

