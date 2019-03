La criticada vuelta a los escenarios de Paulina Rubio en los Premios Platino 2016

Los famosos suspenden en geografía. Parece que los cantantes no llevan bien tanto viaje y ya confunden que tierra están pisando. ¿La última en sumarse a lista? Paulina Rubio que en los Premios Platinos 2016 agradecía a su público chileno en vez de uruguayo tras su polémica actuación.

La intérprete de 'Ni una sola palabra' volvía a subirse a los escenarios después de tres meses, el tiempo que lleva su segundo hijo, Eros, en el mundo. La artista se decantó por hacer un popurrí en playback en los Premios Platino de sus mayores éxitos, decisión que defraudó a sus seguidores y a los principales medios de Uruguay. Si sumamos esto a su subida de peso, las críticas y las mofas no se han hecho esperar en la red.

La cantante anunció en el photocall de la gala el lanzamiento de su nueva canción, 'Me quema': "Hemos hecho un vídeo increíble, estoy a muy poquitas semanas de lanzar lo que es mi nuevo sencillo, lo que es mi álbum número 11 como solista. Me he tomado mi tiempo por muchas razones pero sobre todo porque no estaba listo y ahora está justo para el horno".