Sebastián Yatra ha estrenado su nuevo vídeo oficial del single 'Cristina', una balada que pertenece a una de las 12 historias de amor que relata el cantante y que forman parte de su segundo álbum, 'Fantasía'.

La canción ya fue lanzada el pasado 21 de marzo, y todo el mundo pensó que era una dedicación a su actual novia Tini Stoessel, pues el hit fue publicado el mismo día de su cumpleaños, y la ex actriz de Disney aparece en el videoclip de Yatra que, irónicamente, relata una historia donde el cantante juega el papel de un joven normal que no encaja en el estilo de vida de Cristina.

Pero si se analiza la letra de la canción, habla de un amor imposible con una famosa debido a las distintas vidas que llevan. "Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, cómo con un beso me respondes…Tú de 19 y yo de 23", comienzan los primeros versos de la canción, que sigue: "Como en Marbella las olas, tu estabas bella y a solas…".

El arista tenía 23 años en el momento que escribió la canción, y fue el año pasado cuando actuó en el festival de Starlite en Marbella, lugar al que acudió Cristina Iglesias, con su hermana y su madre Miranda Rijnsburger, donde estuvieron hablando y se hicieron una fotografía juntos, y se pudo ver que saltaron chispas entre Cristina y Yatra.

Visto lo visto, puede ser que estos dos jóvenes tuvieran una bonita historia de amor, que no pudo ser por los caminos tan distintos que llevan el cantante y la joven influencer. Tal y como dice Yatra en su canción: "Y aunque yo esté en otra parte, soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver. Es tuya esta canción. Recuérdame".