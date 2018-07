Cristiano Ronaldo y Jennifer Lopez protagonizan el nuevo videoclip de RedOne

RedOne se atreve a lanzar su primer tema y no puede ser más pegadizo. El productor se ha asegurado el éxito contando con artistas de la talla de Enrique Iglesias, Shaggy y R. City y para poner un broche de oro en el videoclip de 'Don’t you need somebody' aparecerán Cristiano Ronaldo y Jennifer Lopez. ¿Se atreverá el futbolista con el mundo de la canción? ¡Menuda pareja explosiva!

Aunque todavía no hemos podido disfrutar del videoclip completo, el artista ya ha lanzado un adelanto. RedOne pretende convertir su primer tema en uno de los preferidos para este verano. "Todavía estaba explorando como productor musical. Ahora siento que esta es la canción correcta, muy rítmica y edificante. Muestra lo que soy", explica el productor sobre su momento profesional.

RedOne siempre ha mostrado ser un gran fan del Real Madrid y como no podía ser de otra forma celebró el triunfo del grupo merengue en la Champions League. El artista publicó una foto junto al delantero en sus redes sociales junto al trofeo.