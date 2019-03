Cristian Castro vuelve soltero de su luna de miel

Cristian Castro celebró su tercera boda el 23 de mayo con la joven mexicana Carol Victoria Urbán. Ahora vuelve a estar soltero tras su ruptura con la violinista durante la luna de miel. "Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se ha presentado el destino… Yo cumplí, traté de estar bien con ella y creo que ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser", se lamentaba el actor mexicano.

"Estoy consternado porque esto no es un juego. Me la juego muy rápidamente por el matrimonio y por el amor y, de repente, no sale que nos podamos llevar bien", contaba. Parece que la ruptura de la pareja no se debe a terceras personas y que, simplemente no se conocen muy bien. "No nos dimos tiempo para conocernos bien, esa es la versión real, y por eso pasaron las cosas, los malos entendidos que no estaban previstos", confirma.

La última vez que se les pudo ver juntos, fue el 21 de junio en Suiza durante su luna de miel por Europa y en una foto que compartieron en redes sociales. Tras una romántica pedida de mano, el actor se decidió en mitad de un concierto a entregarle el anillo de compromiso seguido de la petición a la que Carol Victoria respondió: 'Sí'. Una boda sin final feliz a la que no acudieron ni la madre ni la abuela del actor al no aprobar en ningún momento la precipitada decisión de Christian.