Cristian Castro revela por qué se divorció durante su luna de miel

Cristian Castro y la joven violinista Carol Victoria Urbán contrajeron matrimonio el pasado 23 de mayo. Pero su amor no duró mucho porque exactamente 28 días después de darse el 'sí, quiero', la pareja se divorció durante su luna de miel.

En aquel momento el cantante no quiso revelar cuáles fueron los motivos de su ruptura pero hace unos días contó su versión de los hechos durante la entrevista que concedió a 'La Noche de Mirtha' y en el programa de televisión 'El diario de Mariana'. ''No soy tan aguantador, la verdad no'', confesaba el cantante. Parece ser que el motivo de su divorcio es que una noche, Cristian encontró un mensaje de un italiano en el teléfono de su mujer. ''Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se ha presentado el destino… Yo cumplí, traté de estar bien con y ella, y creo que ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser", decía el cantante poco después de su ruptura.

Hay quien le reprocha que no esté afectado por su ruptura con la violinista. ''Obvio estoy súper triste, quién no va a estar triste. Tristísimo. La gente cree que yo estoy muy feliz, pero yo estoy tristísimo. Pero ¿cómo me voy a casar y no estar triste? Uno no se casa, se divorcia y está feliz''. Este es el tercer matrimonio del cantante quien parece que no ha tenido suerte en el amor. ''Siempre me adelanto y me quiero casar. Quiero mucho y la quiero ya, de esposa. Y mal ahí, porque hay que vivir un ratito, hay que probar...''. Cristian reconoce que su verdadero problema es que es demasiado impulsivo. ''Y yo creo que eso ha sido la fatalidad de mi vida, de esos errores de matrimonios repentinos''.