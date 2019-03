El creador de la popular canción 'El Taxi', Osmani García, ingresa en un centro de rehabilitación

Osmani García, el creador de ‘El Taxi’, se hizo muy popular gracias al éxito de esta canción que él mismo interpretaba junto a Pitbull. Pero el cantante está ahora pagando las consecuencias de la fama y, en un vídeo publicado por Instagram, ha pedido el apoyo de sus seguidores ahora que tiene que ingresar en un centro de rehabilitación por abusar de “cosas inapropiadas”.

Osmani declara en las imágenes: “Quiero compartir con mi público que no me siento bien desde hace mucho tiempo y he buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar en una programa de rehabilitación y sé que con el apoyo de mi familia y mis fans voy a ganar la batalla”. Pocos minutos después, sus representantes mencionaban también que el artista sufría agotamiento físico y emocional.

García además ha aprovechado su fama para meterse también en asuntos políticos en su Cuba natal, lo que no siempre le ha traído el apoyo del público. Hace un par de años decidió mostrar públicamente su apoyo a Raúl Castro después de que se sentara a hablar con Barack Obama. Y no sólo eso, sino que dictaminó que todo el mundo que no apoyara el gobierno de Cuba, le faltaba el respeto.

Muchos lo tildaron de ignorante, es más, hace tan sólo unas semanas aseguraba que su pueblo “está lleno de gente linda, pero algunos son unos pencos”. Muchos consideran que el rapero se tiene que “desintoxicar” para acabar con sus problemas, a lo que habría que suma que sería necesario “contener su ego”, “bajarle los humos” y “controlar su temperamento”.