Courtney Love, expulsada de una fiesta del Festival de Coachella "por ir demasiado borracha"

Hace unos meses, Courtney Love nos daba a todos una alegría al asegurar que había superado su adicción a las drogas y al alcohol gracias al budismo: "Me he librado de todas ellas, todas: ya no hay más drogas. Lo que me salvó de verdad, aparte de ir a reuniones y cosas así, fue el budismo. Me tomo muy en serio los mantras y los hago dos veces al día", dijo entonces la cantante.

Sin embargo, parece que ha vuelto a recaer, pues una fuente del portal Page Six ha revelado que Love fue expulsada de una fiesta en el Festival de Coachella "por ir demasiado borracha". La artista acudió el pasado sábado al concierto de Guns N' Roses junto a su novio, el director de cine Nick Jarecki, donde disfrutó como nunca junto a Rihanna, con quien se fue después a una fiesta.

Las cantantes escogieron la afterparty Neon Carnival, que se celebraba en el hangar del aeropuerto. RiRi y Courtney fueron a divertirse a la zona VIP de la fiesta, donde se encontraron a Leonardo DiCaprio y a Kesha. No había pasado mucho tiempo cuando los guardias de seguridad tuvieron que sacar a Love de allí: "Se iba cayendo todo el rato. Estaba demasiado torpe y la sacaron de allí. No estaba coherente", explicó la citada fuente. ¡Vaya tela!