El coreógrafo Wade Robson acusa a Michael Jackson de encabezar una red de prostitución infantil

"El mayor y más sofisticado entramado de prostitución infantil que el mundo haya conocido". Con estas palabras define el coreógrafo Wade Robson la red de explotación sexual infantil que manejaba Michael Jackson a través de dos de sus empresas de entretenimiento. El bailarín ha interpuesto una denuncia al Rey del Pop por esta causa, según informa el medio The Hollywood Reporter.

En la acusación, Robson señala que las compañías MJJ Productions y MJJ Venture tenían un "doble propósito" siendo el principal utilizarlas como tapadera para cometer agresiones sexuales contra los niños que formaban parte de las empresas: "Estos negocios eran una tapadera muy conveniente para poder ocultar que, a través de ellas, operaba una red de abusos sexuales infantiles diseñada para localizar, atraer, cautivar y seducir a los niños que acabarían siendo sus víctimas".

Pero en el documento presentado por el abogado del coreógrafo, Vince Finaldi, no solo figura el intérprete de 'Thriller' sino también su asistente personal, Norma Staikos, quien organizaba las maniobras de las empresas. No es la primera vez que Wade carga contra Jackson ya que aseguró que desde niño había abusado de él. En 2005 negó sus declaraciones, pero en 2013 volvió a acusar al artista de lo mismo alegando que tras varios años yendo a terapia psicológica, las agresiones sexuales no se las había imaginado como le intentó hacer creer Michael Jackson, por tanto, consiguió la reapertura del proceso legal.