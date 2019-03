El coreano PSY, el cantante del 'Gangnam Style', recurrió al alcohol como consecuencia de la fama

La fama puede llegar a convertirse en un problema para muchas de nuestras celebrities, sino que se lo pregunten a PSY, el intérprete coreano del famoso 'Gangnam Style'. Según confesó durante una entrevista para el Sunday Times, recurrió al alcohol para evadirse del estrés que le había provocado el ser mundialmente conocido.

"Si estoy feliz, bebo, si estoy triste, bebo. Si está lloviendo, bebo, si hay sol, bebo. Si hace calor, bebo, si hace frío, bebo", eran las duras palabras con las que Park Jae-Sang, como se llama en realidad, hacía saber públicamente que se había convertido en un alcohólico. Además de por la fama, él no se sentía seguro de poder seguir triunfando.

Según ha informado Entertainment Weekly, el coreano aseguró que él sabía que no era un artista como Adele, que no podía crear más de 5 éxitos en un solo año. "Después del 'Gangnam Style' yo era feliz. Pero, a veces, no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente", confesó.

No obstante y pese a que su nombre ya no aparecía en cientos de titulares, ni sonaba en las emisoras de radio del mundo entero, Park volvió a triunfar con su single 'Gentleman', un hit que había lanzado en el año 2013 y que no ha sido hasta el pasado mes de noviembre de este 2016 cuando superó las más de mil millones de visitas en YouTube.

Aunque cada vez protagoniza conciertos con menor asiduidad, el artista continuará con la promoción de su séptimo álbum, conocido como Chiljip Psy-da. Un álbum que sólo ha alcanzado el número seis en las listas coreanas -tras su lanzamiento- y que no le ha otorgado ningún reconocimiento mundial como sí lo hizo el 'Gangnam Style'.