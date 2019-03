La copia mini de Taylor Swift que ha conquistado a millones de personas

XIA VIGOR DERROCHA TALENTO

La pequeña Xia Vigor de tan solo siete años se subió al escenario de 'Your Face Sounds Familiar Kids' en la televisión filipina, donde interpretó 'You Belong With Me' de Taylor Swift y consiguió impresionar al jurado, al público y a los casi dos millones de personas que han visto su interpretación en Youtube. El vídeo que se ha vuelto viral demuestra que le ha salido una enorme competencia a la cantante.