Consiguió colarse en la zona VIP de su grupo favorito tras modificar un perfil en Wikipedia

La historia de este chico es de lo más sorprendente y nos ha dejado a todos con los ojos como platos. Se llama Adam Boyd, y ha salido a la luz por modificar el perfil de la Wikipedia de su banda favorita para conseguir colarse en la zona VIP en uno de sus conciertos. Compartió la experiencia en sus redes sociales y su increíble historia ha llegado a oídos de los miembros del grupo.

Todo comenzó en los instantes previos al concierto de 'The Sherlocks', al que Adam acudió junto a sus amigos. Durante la espera se les ocurrió la idea de querer ver la actuación de sus ídolos en primera fila, y se acercaron a la zona VIP con la intención de entrar. Aunque Boyd le dijo al encargado de la seguridad de ese sector que era primo de uno de los integrantes de la banda, no se lo creyó y le negó el acceso.

Después del rechazo y de las risas de sus amigos por no haber conseguido cumplir la apuesta, se le ocurrió un plan. En sus ratos libres edita secciones de Wikipedia, y decidió hacer eco de su destreza y usó sus conocimientos para conseguir entrar en la zona exclusiva. Se metió en la página del grupo y puso que el primer tema que lanzaron en 2014, 'Live for the moment' iba dedicado al primo del vocalista, Adam Boyd.

Cuando volvió a la puerta de acceso a la zona de VIP no solo consiguió disfrutar del concierto en primera fila, sino que además, después de que su hazaña llegase a oídos de los integrantes de la banda, estos encargaron editar de nuevo la información de Wikipedia poniendo que Adam es familiar de todos los miembros de la banda y que puede tener acceso VIP a todos los conciertos.

"Las cosas no anduvieron como esperaba en la zona VIP. La banda que quería ver aún no tocaba, aunque se preparaban para hacerlo, pero había fotógrafos corriendo por todas partes, buscando los mejores ángulos y esperando que salieran a escena. Era una locura. Cuando pasé de la muchedumbre, había una barra y otra área cerrada con más fotógrafos y gente que sólo puedo asumir que eran familia o amigos de los músicos, así que me senté allí y miré a la banda, tan cerca que podía ver la hora en sus relojes", comentó Boyd.