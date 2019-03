Conoce al sexy pastor de Justin Bieber

Justin Bieber está siendo noticia día tras días, primero el cantante dio el súper notición de que había decidido cancelar su gira, 'Purpose World Tour', por "circunstancias imprevistas". Aunque la versión oficial dice que se debe a que el cantante necesita descansar, muchos han sido los rumores que apuntaban a que lo que realmente quería era crear su propia iglesia.

Y entre todo este revuelo ha salido a la luz el nombre de Carl Lenzt, el sexy pastor de Justin que ha causado sensación. Ambos pertenecen a la congregación de la moderna Iglesia Hillsong y desde que el artista conoció al guapísimo pastor se han vuelto inseparables.

Debido a esta estrecha relación entre ambos, muchos no tardaron en especular que Carl ha tenido algo que ver en la decisión de Justin cancelando su gira 'Purpose World Tour': "Los miembros de la Iglesia Hillsong dijeron que él no tenía que ir y que Dios lo protegerá", ha dicho un informante a Us Weekly.

Pero fuentes cercanas a Justin han asegurado que aunque este muy metido en su iglesia, esto no ha afectado en nada a la decisión de Justin: "Él está muy involucrado con el grupo de su iglesia, pero no se está convirtiendo en ningún tipo de fanático ni nada de eso".