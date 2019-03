¡Se confirma! Britney Spears utiliza dobles en sus coreografías

Hace unas semanas que Britney Spears lanzaba su segundo clip, Till the World Ends, de su último álbum: Femme Fatale. Fue entonces cuando comenzó a correr el rumor que hoy se confirma... ¡Britney no era quien bailaba en el videoclip!

Al parecer, la cantante es habitual en eso de pedir ayuda a otras bailarinas para que la suplanten cuando la danza sea algo más complicada. De esta manera, Britney ni se cansa ni pierde la imagen de mega bailarina, con la que nos sorprendió en sus comienzos. Pero está más que claro que Spears ya no está ni para bailar.

Según cuentan, la doble de la Princesa del Pop en Till the Word Ends no es otra que su asistente de coreografía, Tiana Brown. Un descubrimiento que ha supuesto toda una decepción para los miles de fans de la rubia, a los que esta polémica no ha sentado nada bien. ¿Responderá Britney a todo esto?