Los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' se reúnen en una piscina con sonadas ausencias

Se cumplen 15 años desde que David Bustamente, David Bisbal o Rosa López saltaran a la fama a través del talent show 'Operación Triunfo'. Con motivo del aniversario, los 'triunfitos' se volverán a reencontrar en el escenario, pero hasta que llegue el momento, qué mejor manera de disfrutar del verano reuniéndose en una piscina para combatir el calor.

Algunos han compartido una fotografía en sus redes sociales en las que aparecen la mayoría de los concursantes. Quienes no han acudido a la cita han sido David Bisbal, Gisela y Mireia.

Por su parte, Verónica Romero, a pesar de que desvelara hace unos días que ella no forma parte del grupo de WhatsApp de 'Operación Triunfo', parece que vuelve a estar intergrada en el grupo a juzgar de la imagen grupal y de la compartida con su compañera Rosa López.

Two cute mermaids relaxing at the pool!! 🐬💕☀️🌴 dos bonitas sirenas relajándose en la piscina #love @RosaLopez pic.twitter.com/Jf0fJu4M2o