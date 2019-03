Las componentes de 'Little Mix' revelan el problema de Perrie Edwards con las flatulencias

Parece que las componentes de 'Little Mix' han decidido confesar sus secretos más íntimos. Después de las duras declaraciones de Perrie Edwards sobre su exnovio Zayn Malik, ahora la cantante se ha convertido en el centro de la noticia después de que sus compañeras hayan hecho una revelación sobre ella que no le deja en muy buen lugar.

Durante una entrevista concedida al programa británico 'This Morning', las compañeras de Perrie hicieron público su problema con las flatulencias.

Según sus compañeras, Perrie no se corta un pelo en tirarse pedos delante de las componentes del grupo, y es que la cantante reveló que lo hace porque no tiene sentido del olfato: "Nací sin sentido del olfato, la verdad es que no sé qué ocurrió para que saliera así. Es algo bastante surrealista, pero al menos puedo saborear la comida. De hecho, imagino que al no poder oler, mi sentido del gusto es mucho más intenso. Puedo sentir todos los sabores, cada pequeño ingrediente. Podría estar rodeada de partículas de caca y no me daría cuenta de nada".

"Lo peor de todo es que cuando ella se tira pedos delante de todas nosotras, y no es capaz de percatarse de lo horrible que es", confesaba su compañera Jesy Nelson ante todos los espectadores.