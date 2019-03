El comentario de Perrie Edwards sobre Gigi Hadid que ha dejado en shock a las redes

Desde que se hiciese pública la relación entre Zayn Malik y Gigi Hadid, Perrie Edwards ha soltado alguna que otra perlita sobre la nueva relación de su exnovio.

Pero recientemente, Perrie ha lanzado una indirecta a Gigi a través de las redes sociales con la que sus followers se han quedado muy pero que muy sorprendidos.

Esta semana, la top desfilaba en Milán para la firma de la que es imagen y con la que ha creado una colección conjunta, Tommy Hilfiger. Un desfile en el que la actual novia del cantante pisaba la pasarela con un look muy motero. Tras el show, Perrie publicaba en Instagram con un estilismo muy similar al de Gigi junto al comentario: "Nosotras no solo llevamos el look, nosotras quemamos la pista".

¿Acabará contestando Gigi a Perrie?