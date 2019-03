El comentario de Justin Bieber sobre el nuevo look de Selena Gomez

Justin Bieber y Selena Gomez rompieron hace unos meses de forma definitiva, pero eso no significa que no se sigan la pista el uno al otro. Justin está al tanto de la vida de su exnovia, tanto que incluso se ha pronunciado sobre el último y sorprendente cambio de look de Selena, que se ha dejado la melenita y se ha cortado el flequillo.

Según han contado en exclusiva a Hollywoodlife.com fuentes cercanas al cantante, a Justin le ha encantado el nuevo peinado de Selena y ha dicho que: "Le queda de lo más sexy". ¡Ouuuh yeahhh!