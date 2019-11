Jason Derulo ha dejado sin palabras a sus seguidores al publicar una imagen vestido tan solo con un bañador, en el que su escultural cuerpo no ha sido lo único que ha llamado la atención, y es que el pene del artista se ha convertido en lo más comentado por los usuarios de Instagram.

El cantante ha subido una imagen en la que aparece en medio de la naturaleza durante su estancia en Bali, y en la que el bulto que hay dentro de su bañador ha sido el principal protagonista. "¿Qué tipo de animal escondes en tus calzoncillos?" o "Honestamente, me acabo de quedar embarazada después de ver esta foto", le han escrito, e incluso el propio cantante ha bromeado con el tema comentando: "No mientas… has hecho zoom?"