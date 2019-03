Cody Simpson: "Si pudiera salir con una princesa, elegiría a Blancanieves"

Cody Simpson es el nuevo artista revelación al que muchos ya han calificado como el rival directo de Justin Bieber. Este guapísimo rubio va a dar mucho de que hablar y por ahora lo vamos a poder ver dando la vuelta al mundo porque el propio Justin ha querido que sea el telonero de sus conciertos en su gira mundial. El cantante ha concedido una entrevista muy íntima y en exclusiva, a la revista BRAVO, y nosotros hemos seleccionado sus mejores confesiones. Si queréis leer la entrevista completa, la podéis encontrar en la web de la publicación.



Como llamas a las chicas que te gustan para conquistarlas: Hey Baby

Estrella de cine con la que tienes un crush: Eva Longoria

A pesar de ser muy famoso ¿conservas tu esencia? Claro, conservo a mi familia y todo lo que me han enseñado, tengo un hogar en Australia y muchos amigos así que cada que puedo los llamo, porque no los quiero perder. En realidad se que cuando me quiero encontrar sólo es necesario viajar a Australia, ver a mi familia y a mis amigos

¿Cuál es el color preferido de traje de baño en las chicas? Azul y que sea chiquito

¿Que harías si besaras a una chica con mal aliento? Le diría que se coma un chicle amablemente

Tres pasos básicos para hacer una fiesta: Una gran localización, mucha gente, y hip hop para ambientar

Tres secretos para ser un chico sexy: Arreglarte, oler bien y ser un chico seguro

Mensaje para fans: Las amo, son grandiosas

Jeans pegados o faldita: todo depende de la ocasión

Si pudieras salir con una princesa con quien sería: Con Blancanieves

¿Te gustaría casarte? Pero ¡claro! sería en la playa, pero si tengo hijos no se cómo les pondría. Cody no, es más agarraría el libro de los 100 nombres y le pondría el primero que viera jaja

Canción para dedicar a una chica: Just The Way You Are de Bruno Mars